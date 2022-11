Star Academy 2022 - [Spoiler] - La répétition folklorique de Léa et Tiana

C'est la veille des évaluations pour nos académiciens, Léa et Tiana tentent de répéter et de mettre au point les derniers mouvements de leur chorégraphie. A priori, elles ont encore un peu de pain sur la planche avant d'être totalement au point. Tiana donne tout pour motiver Léa ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.