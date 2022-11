Star Academy 2022 - [Spoiler] - Coach Jo a mangé du lion ce matin

Cette semaine, on voit le sport de façon un peu plus ludique, entre mélange de chasse aux trésors et exercice de l'armée les élèves ont du pain sur la planche... Le sport, c'est une des activités non-négligeables pour les académiciens, ça prépare leur cardio et les rend plus performants sur scène. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.