Star Academy 2022 - [Spoiler] - La vie de coloc ce n'est pas facile tous les jours

Ça fait un moment que nos académiciens sont au château et quelques tensions commencent à se faire ressentir. Léa prend Énola à part et lui dit qu'elle a entendu certaines personnes se plaindre du fait qu'elle ne rangeait pas et que les autres devaient nettoyer derrière elle... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.