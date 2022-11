Star Academy 2022 - [Spoiler] - La vie sans téléphone ! Vous en êtes capable ?

Les académiciens sont, depuis le 15 octobre, arrivés au château sans téléphone portable, et pour des jeunes de 18 à 28 ans, ce sont un peu leurs quotidiens, mais au final cette expérience leur faire réaliser le côté chronophage des réseaux et du temps qu'ils passent sur leurs téléphones. Peut-être que cette expérience les fera changer de point de vue ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.