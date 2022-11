Star Academy 2022 - [Spoiler] - Laure Balon a un message à faire passer à Boubou

Laure Balon est en pleine répétition de la comédie musicale et c'est au tour d'Enola d'interpréter "Le téléphone pleure" de Claude François. Elle peine à se mettre dans la peau du personnage et la professeur d'expression scénique à une astuce pour l'aider ! Il faut qu'elle imagine "boubou" au bout du téléphone. Boubou n'est autre que le petit ami d'Enola. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.