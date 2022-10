Star Academy 2022 - [Spoiler] - Le cours de chant se transforme en Opéra !

Cours de chant un peu différent aujourd'hui, le thème des évaluations est tombé et les académiciens vont devoir chanter sur Carouso, un chanteur d'opéra, et pour certains, c'est une grande première ! Pour les aider, Adeline Toniutti a fait venir des chanteurs professionnels d'opéra afin de proposer aux académiciens une vraie démonstration. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.