Star Academy 2022 - [Spoiler] - Confiance ou pas confiance ? On a la réponse !

La confiance en soi, c'est un concept assez particulier, en effet tout le monde a ses faiblesses et incertitudes. Et parmi nos académiciens, beaucoup ont des phases de doutes et de réflexions, et c'est d'autant plus compliqué lorsque l'on est dans une émission où il y a de la compétition et des éliminations. Mais il faut parler de ses sujets et Laure Balon est bien placée pour s'exprimer. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.