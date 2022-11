Star Academy 2022 - [Spoiler] - Le meilleur audio-guide de France !

Qui ne connaît pas les visites ennuyantes en audio-guide avec ses parents ? Et bien aujourd'hui, Pierre de Brauer va demander aux élèves de faire une improvisation de visite avec audio-guide ; Louis et Julien s'en donnent à cœur joie, Julien fait l'audio-guide, et Louis est le visiteur ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.