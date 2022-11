Star Academy 2022 - [Spoiler] - Le sermon de Laure Balon

Suite à leur nomination, les garçons ont le droit à un cours spécial avec Laure Balon. Mais la répétitrice est contrariée, elle n'a pas apprécié le comportement de certains des académiciens. En effet, elle leur rappelle que le matin, il est primordial de se lever pour aller en cours et qu'aucun écart ne peut être toléré, car ils sont tous très talentueux et qu'à 20 ans, on a pas le temps d'être fatigué ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.