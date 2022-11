Star Academy 2022 - [Spoiler] - Le trio Véronique Sanson, Paola, Chris fait pleurer les profs...

Véronique Sanson est un monument de la musique française, et c'est avec Paola et Chris qu'elle s'est produite en trio, et ils en étaient ravis, c'était un "rêve éveillé" pour eux, et visiblement, cela s'est ressenti, car au moment du debrief hebdomadaire de Laure Balon, la prof d'expression scénique ne parvient pas à retenir ses larmes. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.