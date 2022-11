Star Academy 2022 - [Spoiler] - Léa craque après le départ de Tiana

C'est le dernier debrief avec nos 4 finalistes dont Léa fait partie, mais malheureusement elle a perdu Tiana, son pilier, hier soir ! Et étonnamment, on découvre une Léa percée à jour qui se livre sur le coup de foudre amical qu'elle a eu avec Tiana. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.