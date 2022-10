Star Academy 2022 - [Spoiler] - Léa et Tiana répètent "Rétine" de Amir

C'est l'heure des répétitions pour Léa et Tiana, elles interpréteront "Rétine" de Amir pendant le Prime. Elles peuvent compter sur Ahcène pour les accompagner au piano. On a hâte de découvrir leur prestation en direct.