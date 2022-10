Star Academy 2022 - [Spoiler] - Léa se remet en question durant le débrief

Après le prime vient l’heure du débrief et il est tout autant riche en émotion ! Laure Balon revient avec sa bonne humeur pour visionner les passages des élèves avec eux, et le verdict n’est pas le même pour tout le monde ! En l'occurrence, c’est un débriefing assez compliqué pour Léa qui se trouve vraiment en dessous du niveau global et qui a pour elle “raté son prime”, elle va tout faire pour remonter la pente et réussir les prochaines évaluations. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.