Star Academy 2022 - [Spoiler] - Les anciens viennent chanter avec les nouveaux académiciens !

Nous voilà au dîner des anciens ! Et c'est un vrai plaisir pour les académiciens qui peuvent échanger sur leurs expériences et leurs souvenirs, un vrai moment de nostalgie et qui fait comprendre un peu mieux la magie de cette émission aux nouveaux. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.