Star Academy 2022 - [Spoiler] - Les conseils d'Adeline aux nommées

Suite aux nominations, la pression monte au château et certains académiciens commencent à se remettre en question. Notamment, Paola, qui expose à Adeline Toniutti ses doutes, vis à vis de sa chorégraphie avec Carla. Adeline la rassure et lui remet les idées en place ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.