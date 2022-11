Star Academy 2022 - [Spoiler] - Les élèves cassent la démarche sur Crazy In Love !

Yanis Marshall danse en talons et il veut initier ses élèves à ce type de danse ! Ils se prêtent volontiers à l'exercice et marchent avec "attitude" sur Crazy In Love de Beyonce ! Si certains s'en sortent bien, c'est un peu plus périlleux pour d'autres...