Star Academy 2022 - [Spoiler] - Les élèves en poirier, ça donne ça !

Un professeur de yoga vient enseigner l'art du poirier aux élèves. Stan et Louis y arrivent du premier coup ! C'est une autre histoire pour les autres académiciens. On espère qu'ils en tireront tous les bienfaits pour leurs prestations du prime de samedi. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.