Star Academy 2022 - [Spoiler] - Les élèves prennent leur envol !

De retour en cours de chant avec Adeline Toniutti, toujours aussi passionnée, elle fait venir Enola et Louis pour une interprétation de "L'Aigle Noir", cette musique doit être interprété avec beaucoup d'émotion, et c'est pour cela qu'Adeline insiste pendant les exercices ! Un très beau moment !