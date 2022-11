Star Academy 2022 - [Spoiler] - Les élèves s'imitent entre eux

Vous l'attendiez... Le cours de chant d'Adeline Toniutti post prime ! Et elle a encore de meilleures idées que la semaine passée, avant de les faire chanter allongés, elle reprend le fameux exercice de la mouche, mais cette fois-ci des imitations, et pas n'importe lesquelles... Les élèves s'imitent entre eux, et le résultat est hilarant ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.