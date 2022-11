Star Academy 2022 - [Spoiler] - Les larmes de Paola pendant la prestation de Tiana et Léa

Le duo de nommés Tiana et Léa se retrouve en salle de chant pour répéter leur prestation pour le prime des duos de samedi ! Avec les conseils d'Adeline Toniutti, et devant le deuxième duo de nommés, elles chantent "Quand on n'a que l'amour" et font couler les larmes de Paola... On a hâte de les voir au prime ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.