Star Academy 2022 - [Spoiler] - Les routines beauté de nos académiciennes !!

Elles sont chanteuses, elles sont danseuses, mais elles sont aussi youtubeuses beauté, et on adore ça ! On vous a donc concocté une petite compilation de tous les moments beautés et soins des filles... au réveil. Vous allez voir, c'est parfois assez étrange ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.