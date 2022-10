Star Academy 2022 - [Spoiler] - Oscar du meilleur acteur pour Louis ! Cotillard n'a qu'à bien se tenir !

Le cours de théâtre est le meilleur moyen de se lâcher et laisser son corps parler... ou mourir ? Et Louis se donne à 100% dans cet exercice pour le plus grand plaisir de ses camarades, l'exercice n'est pourtant pas le plus simple, il faut prendre confiance en étant seul sur scène face à tout le monde. Et visiblement, c'est une grande réussite, on vous laisse juger ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.