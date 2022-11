Star Academy 2022 - [Spoiler] - SEQUENCE LONGUE ! Louis conquis par sa chanson écrite par Slimane

"J'aime beaucoup, c'est très moderne"... En quelques secondes, Louis est tombé sous le charme de la chanson écrite pour lui par le chanteur Slimane avec l'aide de Vitaa, et de Meïr et Yaacov Salah : "Même pas mal" ! Un véritable soulagement pour l'artiste ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.