Star Academy 2022 - [Spoiler] - Louis craque au debrief de sa prestation

C'est le moment pour Louis de découvrir son passage lors du prime. Son interprétation de la chanson mythique de Téléphone "Un autre monde" avait ému tout le monde. Et le jeune chanteur l'est tout autant en visionnant sa performance. Heureusement, Laure Balon et ses précieux conseils vont l'aider à maîtriser ses émotions.