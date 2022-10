Star Academy 2022 - [Spoiler] - Louis craque en évalutation : "Je peux recommencer ?"

C’est l’heure des évaluations ! Et Louis est le premier à passer, forcément ça met la pression, et l’émotion prend le dessus, mais tout bon artiste sait se reprendre et c’est ce que Louis fait avec tout le soutien de ses camarades qui scandent "Allez Louis !!!" ; on souffle un bon coup et on recommence la musique. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.