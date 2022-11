Star Academy 2022 - [Spoiler] - Louis danse en talons ! Wahou un vrai pro

Après les cours de danse en talons, Louis a été conquis et Yanis a vu en lui un super potentiel pour lui faire son tableau, et en tant que premier finaliste, il met le paquet ! Yanis est fier de son élève il ne le cache pas ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.