Star Academy 2022 - [Spoiler] - Louis en plein doute, il quitte la répétition

A quelques jours de la grande finale, Louis est en plein doute. Comment trouver sa place face aux trois divas de l'aventure : Léa, Enola et Anisha ? En pleine répétitions du titre "I Wanna Dance With Somebody" de Withney Houston avec Marlène, Il quitte la pièce. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.