Star Academy 2022 - [Spoiler] - Louis n'en peut plus...

Les académiciens sont à leurs cinquième semaine et la fatigue morale commence à se faire ressentir, beaucoup de stress est accumulé chhaque semaine, et Louis qui vient de tomber malade, ne peut s'empêcher de craquer pendant le cours d'Adeline qui prend une place de "maman" pour rassurer Louis ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.