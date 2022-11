Star Academy 2022 - [Spoiler] - Louis profite des tous derniers conseils de Lucie avant la finale

Découvrez les derniers conseils de Lucie à Louis avant la grande finale de ce soir. Elles auront été plus que des répétitrices. Et aujourd'hui encore, à quelques de la grande finale, elle accompagnent avec professionnalisme et bienveillance les élèves encore en compétition. Big Up à Lucie et Marlène. Rendez-vous ce soir, à 21h55 sur TF1 pour la grande finale de la Star Academy.