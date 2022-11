Star Academy 2022 - [Spoiler] - L'ultime au-revoir au château...

C'est la fin de l'aventure pour nos 4 finalistes. Un dernier au revoir et les portes du château referment leurs portes sur 6 semaines d'aventure. Entre fous rires, doutes, amitiés et pleurs, les élèves posent un dernier regard sur l'expérience de leur vie. Direction la finale ! Que le meilleur gagne. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.