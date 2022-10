Star Academy 2022 - [Spoiler] - Marlène Schaff explique comment apprendre une chanson

Cela paraît stupide, mais apprendre un texte n'est pas toujours facile, mais fort heureusement nous avons Marlène Schaff qui est là pour nous conseiller les différentes façons d'apprendre une musique, et les académiciens écoutent attentivement, le conseil : "Work smarter not harder". Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.