Star Academy 2022 - [Spoiler] - Le précieux conseil de Slimane pendant la Masterclass

On a reçu Slimane pour une masterclass au château. Dans cet extrait, il revient sur la prestation de Léa et Tiana. Il a adoré l'interprétation des filles, mais il reste quelques détails à améliorer. Il les reprend notamment sur leur sérieux et leur crédibilité en tant qu'artistes et leur donne un précieux conseil. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.