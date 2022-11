Star Academy 2022 - [Spoiler] - Matt Pokora, ce conseil qui enflamme ses concerts

Après Camélia Jordana et Christophe Willem, c'est au tour de Matt Pokora d'offrir une masterclass aux académiciens. Matt Pokora a rempli beaucoup de salles dans sa carrière, et il va donner de précieux conseils aux élèves. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.