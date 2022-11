Star Academy 2022 - [Spoiler] - Comment gérer les haters ? Les conseils de Christophe Willem

Les réseaux sont maintenant prédominants dans la vie d'un artiste, c'est son interface avec son public et le moyen de partager ses créations, ses idées et points de vue, malheureusement certains échanges ne sont pas toujours positif ou objectif, et le but de cette masterclass est également d'avertir sur les menaces des réseaux et leurs limites. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.