Star Academy 2022 - [Spoiler] - Louis se confie sur son hypersensiblité durant les évals

C'est l'heure de la dernière évaluation de chant pour Louis. Il interprète "Même pas mal", chanson écrite par Slimane et Vitaa. Il explique qu'elle lui permet d'exprimer son hypersensibilité et se confie à ses professeurs. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.