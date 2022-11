Star Academy 2022 - [Spoiler] - Nous avons trouvé les nouveaux Garou et Céline Dion !

Anisha et Julien ont la chance de pouvoir interpréter "Sous le vent", de Céline Dion et Garou. Une chanson qui leur va parfaitement. Le duo est devenu inséparable et ils partagent des moments de complicité qu'on adore ! Avec la répétitrice Marlène Schaff, au piano, c'est un moment magique !