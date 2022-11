Star Academy 2022 - [Spoiler] - NOUVEAU DÉFI : la danse en talons !

On l'attendait, le cours de danse en TALONS pour tout le monde ! Et visiblement certains sont plus heureux que d'autres, cet exercice est assez compliqué, mais Yanis est là pour donner ses meilleurs conseils ! Magique à voir ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.