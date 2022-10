Star Academy 2022 - [Spoiler] - Nouvelle semaine, nouveaux invités ! Surprise !

Comme chaque semaine, nos deux répétitrices viennent annoncer aux académiciens les artistes qui seront présents lors du prochain prime, et qui sont pressentis pour chanter avec chacun d'eux. Cette semaine, ils auront la chance de chanter aux côtés de Keen'v, Maitre Gims, Zaz, Véronique Sanson, Hyphen Hyphen et pour finir Tom Gregory ! Quel duo aimeriez-vous voir ? Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.