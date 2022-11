Star Academy 2022 - [Spoiler] - « Oh non, c'est pas cool ! », Julien découvre sa punition après une panne de réveil

Julien a eu une panne de réveil ce matin et a manqué le cours de sport matinal avec le Coach Joe. Adeline Toniutti lui réserve donc une surprise... L'académicien va devoir chanter et faire la planche en même temps, où comment allier le chant et le sport ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.