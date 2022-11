Star Academy 2022 - [Spoiler] - Wouah ! Mais quelle note ! On a trouvé les nouvelles divas !

Encore un cours de chant de haut niveau ! Adeline Toniutti aide Anisha et Léa à maitriser le titre : "All by my self" une chanson très difficile de par la complexité des notes à tenir. Adeline en bonne professeur de chant leur donne des techniques pour remédier à cela. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.