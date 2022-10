Star Academy 2022 - [Spoiler] - On en connaît un qui n'aura plus de voix demain...

On retrouve Yanis Marshall et les académiciens pour un cours de danse, haut en couleurs. Durant cette séance, les élèves doivent réaliser des tours piqués. Mais certains sont beaucoup moins à l'aise que d'autres sur cet exercice. Yanis Marshall tente désespérément de faire tourner Julien mais sans réel succès. Pas sûr qu'il ait encore de la voix demain... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.