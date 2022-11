Star Academy 2022 - [Spoiler] - On laisse pas bébé dans un coin

Un film mythique s'invite au cours de dance de Yanis Marshall. Durant cette séance Énola et Louis doivent reproduire le porté iconique du film "Dirty Dancing". L'exercice est de taille pour eux, ils n'ont pas beaucoup de temps pour le maîtriser. Il demande une condition physique irréprochable et une synchronisation parfaite. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.