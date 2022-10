Star Academy 2022 - [Spoiler] - Paola a des comptes à régler...

Les répétitions avec Lucie Bernardoni se passent toujours dans une ambiance... collégiale ! Anisha, Paola et Chris répètent autour du piano avec la répétitrice et la discussion est plutôt mouvementée. Paola aurait des comptes à régler avec un ancien camarade de classe. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.