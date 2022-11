Star Academy 2022 - [Spoiler] - Paola décide d'assumer son accent !

Laure Balon est toujours de bons conseils et cette fois-ci, c'est Paola qui a besoin d'améliorer sa prononciation. La nommée de la semaine interprétera "Fever" de Dua Lipa et Angèle ! Elle a un accent, et elle l'assume ! Comme elle le dit si bien, "c'est sa marque de fabrique". Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.