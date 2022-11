Star Academy 2022 - [Spoiler] - Patrick Bruel "On va tout faire tous les deux" En duo avec Enola !

Les académiciens ont eu la chance d'avoir la visite de Patrick Bruel hier soir, qui a rapidement pris place au piano pour lancer un duo avec Enola, des répétitions avant l'heure, le moment est un doux partage et on a hâte de les voir samedi ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.