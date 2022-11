Star Academy 2022 - [Spoiler] - Moment suspendu ! Enola répète sont titre écrit par Hoshi

Enola répète "Bonjour je me présente", le titre spécialement écrit pour elle par Hoshi et qu'elle chantera devant ses professeurs pour sa toute dernière évaluation. Le piano du salon l'accompagne et c'est un moment suspendu dans le temps. La jeune chanteuse se donne les moyens pour réussir à interpréter cette chanson. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.