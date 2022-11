Star Academy 2022 - [Spoiler] - Léa, quelle ressemblance incroyable avec sa soeur !

Léa a tout donné aux évaluations, et cela a fonctionné puisque c'est elle qui est arrivée première et a gagné le droit de chanter sa chanson écrite par Vitaa au prime de la finale ! Mais pas que... Elle a eu le droit à une merveilleuse surprise, la visite de sa famille au château ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.