Star Academy 2022 - [Spoiler] - INCROYABLE ! Céline Dion est au château... Enfin presque !

Michaël Gregorio est un pro de l'imitation, et les académiciens ont quelques petits talents cachés, notamment les imitations, il leur donne donc un exercice pour voir leur capacité à improviser chacun, et il n'est pas au bout de ses surprises ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.