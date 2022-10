Star Academy 2022 - [Spoiler] - "Tu m'as captée ?" Michael Goldman a bien cerné Amisse.

C'est l'heure de l'entretien entre le directeur Michael Goldman et Amisse. La nommée de la semaine est en pleine remise en question et elle espère trouver des réponses avec son directeur. Lui, a bien cerné la jeune chanteuse et il réussit à la motiver. Amisse arrivera-t-elle à surmonter ses doutes avant le prime ? Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.