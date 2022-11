Star Academy 2022 - [Spoiler] - "Résiste-moi" Laure Balon en coaching avec Louis

Est-ce qu'on vous a déjà poussé pendant que vous chantiez ? Et bien Louis, oui. Laure Balon a toutes les sortes de techniques farfelues, et le but de cet exercice est de faire ressortir la résistance en Louis, et la clarté de sa prononciation. Vous pouvez tenter l'expérience à la maison, ce n'est pas une mince affaire. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.